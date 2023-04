Spezia,Semplici:”abbiamo i mezzi per salvarci”

La sconfitta casalinga contro il Monza complica non di poco il futuro dello Spezia.

Leonardo semplici ai microfoni Sky Sport:” C’è stato un confronto con i tifosi a fine partita e poi ci hanno invitato a non mollare – ha spiegato a Sky Sport -. Ma noi non molliamo”. “Quello che stiamo facendo non è sufficiente – ha aggiunto -. Dobbiamo lavorare con determinazione, essere più uniti, compatti e fiduciosi. Dobbiamo essere più forti della negatività. Siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa di diverso”. .”Ci sono ancora diversi punti a disposizione e attraverso il lavoro cercheremo di migliorare. In questo momento contano solo i risultati e dobbiamo tenere la testa bassa e lavorare – ha concluso -. L’obiettivo dello Spezia è sempre stato la salvezza. Siamo in piena corsa. Stasera dobbiamo leccarci le ferite, ma abbiamo i mezzi per ripartire e fare i punti che ci servono per arrivare all’obiettivo”.