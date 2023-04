Serie A – Lecce -Udinese 1-0. Decide Strefezza

Nella 32a giornata di Serie A il primno match si apre con la vittoria del Lecce, che batte l’Udinese 1-0:

Buona la partenza dei salentini con alcune occasioni per passare in vantaggio. Sfiora il gol Di Francesco.

Nella ripresa, dopo un’layra pccasione sprecata da Di Francesco al 610 il Lecce sblocca la partita: Gendrey viene steso ingenuamente da Udogie, l’arbitro assegna il rigore e Strefezza lo trasforma con freddezza. L’Udinese su butta in attacco: Ehizibue ha una grande occasione conclusione respinta da Falcone in uscita. Nel finale due occasioni per il Lecce: Ceesay spara alto dal limite e Hjulmand trova i guantoni di Silvestri. Finisce quindi 1-0 per il Lecce, che con questa vittoria raggiunge quota 31 punti, portandosi momentaneamente a +5 dal terzultimo posto. Rimane invece a 42 l’Udinese.

IL TABELLINO

Lecce (4-3-3): Falcone ; Gendrey (22’ st Romagnoli ), Baschirotto , Umtiti , Gallo ; Blin (33’ Gonzalez ), Hjulmand , Oudin (33’ Maleh ); Strefezza (33’ Banda ), Colombo (11’ st Ceesay ), Di Francesco 6. A disp. Bleve, Brancolini, Tuia, Ceccaroni, Askildsen, Helgason, Voelkerling Persson. All. Baroni

Udinese (3-5-1-1): Silvestri ; Becao , Bijol (41’ st Vivaldo), Perez (30’ st Masina ); Ehizibue , Samardzic (17’ st Thauvin ), Walace (30’ Ebosele ), Lovric (17’ st Arslan ), Udogie ; Pereyra ; Nestorovski. A disp. Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah. All. Sottil

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 16’ st rig. Strefezza (L)

Ammoniti: Bijol (U), Blin (L), Strefezza (L), Perez (U), Gonzalez (L), Ceesay (L)