Monza, Palladino:” abbiamo fatto una grande prestazione”

Raffaele Palladino si gode la vittoria esterna contro lo Spezia e festeggia i 44 punti in classifica.

“Era una gara difficile perché lo Spezia ci ha messo in difficoltà all’inizio – ha spiegato il tecnico del Monza -. Hanno avuto subito una grande occasione, ma noi abbiamo un portiere straordinario che ha salvato il risultato”. “Siamo stati bravi a restare calmi e a portare avanti i nostri principi di gioco – ha aggiunto -. Questa squadra ha un grande cuore, vuol fare sempre bene. Non calano mai l’intensità e hanno sempre il giusto atteggiamento”. “Siamo diventati una squadra matura, abbiamo fatto un’ottima fase difensiva e giocato bene tecnicamente – ha proseguito -. In Serie A non è facile fare un filotto così con squadre di un certo livello”. “Ora pensiamo a mercoledì e alla gara con la Roma”