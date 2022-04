Vela/Elba: al via anche la stagione RS FEVA della squadra CVMM

Al via anche la stagione agonistica della classe RS Feva per gli equipaggi portacolori del Circolo della Vela Marciana Marina che da domani a domenica 1 maggio saranno impegnati nella prima Regata Nazionale organizzata dal Club Nautico Marina di Carrara.

In regata ci saranno due equipaggi marinesi formati da Zion Mazzei e Riccardo Coppo e Linda Gipponi e Ana Allori: nei tre giorni della manifestazione verranno disputate un massimo di 12 prove che come sempre risulteranno molto impegnative visto l’alto numero di partecipanti.

L’equipaggio Mazzei/Coppo quest’anno prenderà parte anche al circuito della classe 420: per ora hanno preso parte solo alla seconda prova a Napoli, mentre l’altro equipaggio 420 formato da Alessio Caldarera e Thomas Trentini hanno preso parte al primo appuntamento stagionale in Liguria, a Lerici a metà marzo.

Per i ragazzi della squadra agonistica CVMM anche in questo caso si è trattato di gare molto impegnative in quanto le flotte sia 420 che RS Feva sono sempr molto numerose (spesso superano le 100 unità sul campo di regata).

Il primo colpo di cannone è previsto per domani alle 0re 12.30.

Nella foto di repertorio un momento di una regata RS Feva.

Laura Jelmini