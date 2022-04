Raptor Engineering completa il roster Carrera Cup con Donzelli

Il team modenese fa tris e dopo l’annuncio delle due nuove 911 GT3 Cup per Festante (assoluta) e Cassarà (Michelin Cup) schiera anche il pilota milanese su una terza vettura del Centro Porsche Catania, in questo caso iscritta in Silver Cup. Il via della stagione a Imola il 7-8 maggio

Grazie all’accordo raggiunto con il pilota Massimiliano Donzelli, il team Raptor Engineering ha completato il roster per la Porsche Carrera Cup Italia 2022. La scuderia modenese batte così ogni suo record e per la terza stagione nel prestigioso monomarca tricolore potrà schierare ben tre 911 GT3 Cup, tutte “targate” Centro Porsche Catania. Due saranno le nuove “992”: per il talentuoso 21enne pilota campano Aldo Festante, iscritto fra i Pro, e per il driver romano Marco Cassarà, che con la squadra diretta da Andrea Palma difenderà il titolo della Michelin Cup conquistato insieme lo scorso anno.

La terza vettura, quella utilizzata proprio fino al 2021 (modello “991 gen.II), sarà invece iscritta nella Silver Cup, categoria dove Donzelli vanta già alcuni piazzamenti a podio, conquistati nel 2020. Il gentleman driver milanese ora ci riprova intraprendendo una nuova stagione di corse per la prima volta con il team Raptor, nel quale approda in vista di una stagione che pure in Silver Cup si annuncia molto competitiva e che scatta da Imola nel weekend dell’8 maggio. Tutte le gare del monomarca saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e Cielo.

Max Donzelli: “Mi sento pronto per questa nuova stagione. Sarà una Silver Cup tosta, ma sarà anche divertente. So di far parte di un ottimo team che comprende pure Marco Cassarà, il quale proprio sulla macchina che utilizzerò quest’anno ha vinto la Michelin Cup 2021. Anche a livello di dati questo fattore potrà essermi d’aiuto. L’obiettivo è puntare in alto in una categoria dove è previsto equilibrio. Per me è comunque importante proseguire ad accumulare esperienza nel mondo Porsche, devo ancora affinare dei dettagli e le sfumature della guida visto che ho esordito in pista soltanto due anni fa”.