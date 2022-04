La Suzuki di Joan Mir ha fatto regsitrare il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP di Spagna di Jerez de la Frontera di MotoGP.



Il pilota spagnolo, che ha chiuso la sessione in 1:38.194, precede di soli 25 millesimi il connazionale e compagno di box Rins e di un decimo la Honda LCR di Alex Marquez. Fabio Quartararo, caduto a inizio sessione, gira col 5° tempo, mentre Bagnaia non va oltre il 13° crono girando lo stretto indispensabile per non stressare la spalla infortunata.