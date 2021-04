Champions League: PSG-Manchester City 1-2 .

Il Manchester City ha vinto il primo capitolo della semifinale di Champions League battendo 2-1 in trasferta il Psg nella gara d’andata.

I parigini hanno dominato nel primo tempo , con Neymar che ha disegnato stupende geometrie. La squadra di Pohchettino è andata in vantaggio con Marquinos al 15’ su azione da calcio d’angolo il colpo di testa in anticipo su Walzer.

Nella ripresa sono bastati sette minuti per la squadra di Guardiola ribaltare il De Bruyne trova il pari con un cross che sorprende Navas, poi Mahrez buca la barriera e completa la rimonta.

—

IL TABELLINO

PSG – MANCHESTER CITY 1-2

Psg (4-3-3): Navas ; Florenzi , Marquinhos , Kimpembe , Bakker ; Gueye , Verratti , Paredes 6 (38′ st Herrera ); Di Maria (35′ st Danilo ), Mbappé , Neymar . A disp.: Rico, Kehrer, Icardi, Rafinha, Kean, Sarabia, Kurzawa, Diallo, Draxler, Dagba. All.: Pochettino 5

Man City (4-3-3): Ederson ; Walker , Stones , Ruben Dias , Cancelo (16′ st Zinchenko ); Gundogan , Rodri , De Bruyne ; Mahrez , Bernardo , Foden . A disp.: Steffen, Trafford, Aké, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia. All.: Guardiola

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 15′ Marquinhos (P), 19′ st De Bruyne (M), 26′ st Mahrez (M)

Ammoniti: Paredes, Neymar (P); Cancelo, De Bruyne (M)

Espulsi: 32′ st Gueye (P) per gioco violento