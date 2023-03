Sofia Goggia a RTL 102,5: Non c’è modo migliore di continuare a sognare di vincere un’altra coppa del Mondo”

La campionessa di sci e testimonial di RTL 102.5 Sofia Goggia è stata ospite della prima radiovisione d’Italia in compagnia del Conte Galè, Fabrizio Ferrari e La Zac. Durante “Miseria e Nobiltà”, Sofia Goggia ha raccontato l’emozione della sua quarta Coppa del Mondo di discesa, conquistata a Kvitfjell, in Norvegia.

«Ho un grande attaccamento al tricolore», esordisce Sofia Goggia a RTL 102.5. Orgoglio italiano, la campionessa bergamasca ha raccontato in radiovisione le emozioni della sua quarta Coppa del Mondo di discesa. In occasione della sua ospitata, Sofia Goggia ha portato con sé – negli studi di RTL 102.5 – la sua coppa di cristallo. «Pensavo che tutte le Coppe del mondo fossero uguali, invece questa è più pesante: 4,2 kg. Ha grande importanza, per tutti i punti che ho macinato, ma la prima Coppa del mondo conquistata nel 2018 ha un valore inestimabile. Dopo la Coppa del mondo mi sono concessa un po’ di riposo, questa settimana sto lavorando atleticamente tutte le mattine e presto sarò di nuovo sugli sci».

Quella di Sofia Goggia è una storia di grande talento, dedizione e passione: «Da bambina, in sci club, ci fecero compilare una scheda motivazionale in cui ci chiedevano quale fosse il nostro obiettivo: scrissi ‘vincere le olimpiadi di discesa libera’, qualche anno dopo ci sono riuscita. Un bel sogno, sono contenta di averlo realizzato. Non c’è modo migliore di onore i propri sogni continuando a sognare, quindi ora sogno di vincerne un’altra», racconta la campionessa a RTL 102.5.

Ospite di RTL 102.5, Sofia Goggia parla anche della sua preparazione a ritmo di musica: «Non ho un unico brano di rifermento, vado in base al mood. A volte ascolto musica classica perché ho bisogno di leggerezza. Durante alcune gare mi capita di avere nella mia testa un ritmo. ‘Tango’ di Tananai è la mia canzone del momento», svela in diretta in radiovisione.

La testimone di RTL 102.5 Sofia Goggia ribadisce il suo grande attaccamento a Bergamo, sua città natale: «Sul casco ho il profilo della skyline di Bergamo: bisogna sapere dove si vuole andare ma non bisogna mai dimenticarsi da dove si viene. I bergamaschi hanno una marcia in più», afferma la sciatrice.

Tantissimi i messaggi degli ascoltatori di RTL 102.5 per la campionessa: «Arrivano tante lettere, soprattutto dai bambini. Conservo tutte le loro dediche, sono i riconoscimenti più puri», conclude.