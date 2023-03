Qualificazioni Europei 2024

Inattesa sconfitta per la Spagna,‘Le Furie Rosse’ sconfitte in Scozia 2-0: con doppietta di McTominay. La Croazia batte la Turchia (2-0) -doppietta di Kovacic. Vince (3-0), la Svizzera contro Israele. La Romania (2-1 alla Bielorussia). Il Galles ha la meglio (1-0) sulla Lettonia , mentre Georgia e Norvegia pareggiano 1-1, così come Kosovo e Andorra.

Scozia-Spagna 2-0

7′ e 51’ è ancora McTominay

Georgia- Norvegia 1-1

15’ Mamardashvili (N) 60’Mikautadze (G)

GRUPPO D

Turchia -Croazia 0-2

20′ e 49′ Kovavic

Galles,-Lettonia 1-0

41′ Moore

GRUPPO I

Svizzera-Israle 3-0

39’: Vargas 47′ Amdouni 52′ Zakaria

Romania-Bielorussia 2-1

17′ Stanciu (R), 19′ Burca (R) ,86’Mozoroiv (B)

Andorra- 1-1 Kosovo

59’ Zhegrova (K) ,61′ Rosas (A)