Flag Football:i risultati dei primi Bowl

Mad Cats, Daemons/Tempeste e Sharks Palermo in evidenza nel Bowl di F3, in U17 Lions e Skorpions sugli scudi, mentre in Coppa Italia sono i Raiders a dominare il primo Bowl di stagione. Questi i risultati del weekend.

Tanto flag nel weekend appena passato, con il Campionato Femminile (F3), quello Under 17 e la Coppa Italia al via. Due i Bowl F3 disputati, uno a Vedano Olona (VA) e l’altro a Crotone. Buon equilibrio tra le squadre lombarde del Girone A, con le Mad Cats Milano e le Daemons/Tempeste (unione tra le squadre di Cernusco e Busto Arsizio) al comando di questa prima classifica, con due vittorie e una sola sconfitta subita. A Crotone è stato dominio delle Sharks Palermo, che si portano sul 2 a 0 in classifica avendo battuto perentoriamente e senza incassare touchdown sia contro le Athenas Crotone che contro le Elephants Catania.

Risultati:

Bowl Girone A – Vedano Olona

Skorpions Varese vs Daemons/Tempeste 19-20

Skorpions Varese vs Mad Cats Milano 18-21

Lions Bergamo vs Mad Cats Milano 25-13

Lions Bergamo vs Daemons/Tempeste 26-32

Mad Cats Milano vs Daemons/Tempeste 26-19

Skorpions Varese vs Lions Bergamo 26-19

Bowl Girone C – Crotone

Athenas Crotone vs Sharks Palermo 0-35

Sharks Palermo vs Elephants Catania 26-0

Athenas Crotone vs Elephants Catania 7-19

Per quanto riguarda i Campionati Junior, sono scesi in campo solo gli Under 17, a Vedano Olona (VA) e a Vicenza. L’intensa giornata di flag ospitata dagli Skorpions Varese è terminata con la soddisfazione dei padroni di casa, che portano a casa il bottino pieno vincendo tutti e tre gli scontri in programma. A Vicenza, sono i Lions Bergamo a fare la voce grossa, con due vittorie su due partite giocate e la bellezza di 97 punti segnati.

Risultati:

Bowl Girone A – Vedano Olona

Skorpions Varese vs Frogs Legnano 51-0

Giaguari Torino vs Frogs Legnano 44-6

Giaguari Torino vs Skorpions Varese 18-33

Skorpions Varese vs Frogs Legnano 39-12

Bowl Girone C – Vicenza

Hurricanes Vicenza vs Bengals Brescia 7-45

Bengals Brescia vs Lions Bergamo 12-48

Lions Bergamo vs Hurricanes Vicenza 49-0

In Coppa Italia, riparte il cammino vincente dei Raiders Roma che, dopo l’argento conquistato nella scorsa edizione, iniziano la stagione con una tripletta che li proietta immediatamente in testa al ranking. Bene anche i Knives (nuovo nickname dei Ronin Ortona), che si piazzano alle loro spalle con due vittorie. La classifica di giornata è chiusa dai Volsci Velletri (1-2) e dai Bufali Latina (0-3).

Risultati (Girone Sud):

Bufali Latina vs Raiders Roma 13-36

Volsci Velletri vs Knives Celano 6-20

Raiders Roma vs Volsci Velletri 40-0

Knives Celano vs Bufali Latina 34-13

Raiders Roma vs Knives Celano 41-0

Bufali Latina vs Volsci Velletri 19-20

Approfondimenti relativi alla Coppa Italia sul sito della LIFF (Lega Italiana Flag Football):

Ph. credits: @Cinzia Roganti