Mancini: “ripartire! Il ct resta sulla panchina azzurra”

Ripartire”, questa la parola che Roberto Mancini ha usato e indica la decisione di restare sulla panchina della Nazionale. Il ct dell’Italia l’ha praticamente confermato alla vigilia della sfida con la Turchia:

“In questi giorni ho parlato con il presidente Gravina e siamo allineati. Facciamo questa partita che va rispettata e poi ci rivedremo in settimana senza alcun tipo di problema. Bisogna ripartire per forza, la delusione è grande, ma non dimentichiamo che questa squadra ha vinto l’Europeo sei mesi fa. Ripartiamo da qui”.