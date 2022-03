Italia: Azzurri pronti alla sfida con la Turchia

Hanno lasciato il ritiro azzurro per problemi fisici di varia natura Luiz Felipe, Verratti, Berardi, Politano, Mancini e Florenzi, mentre Jorginho, Insigne e Immobile sono stati “obbligati” (parole sue) dal ct Mancini a far rientro a casa, perché in ogni caso sarebbero andati in tribuna.

Sarà una Nazionale rivoluzionata rispetto al ko con la Macedonia: in attacco dovrebbe esserci spazio dal 1′ per Zaniolo, Raspadori e Scamacca; a centrocampo sicura la presenza di titolare di Tonali; in difesa largo alla vecchia guardia Acerbi-Chiellini.