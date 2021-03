Qual.Mondiali 2022: I Risultati

Non sono mancati i gol nelle sfide del secondo turno qualificazioni i Mondiali 2022

L’Italia ha battuto per la prima volta a Sofia la Bulgaria (0-2) , le reti di Belotti su calcio di rigore e Locatelli nella ripresa .Nel gruppo degli Azzurri la Svizzera batte Lituania 1-0.

Vittorie anche per Francia, Spagna e Inghilterra. Goleada della Danimarca (8-0) alla Moldavia . Vince anche la Germania (1-0) contro la Romania.

GRUPPO B

GEORGIA-SPAGNA 1-2 (giocata alle 18)

44’ Kvaratskhelia (G), 56’ Ferran Torres (S), 92’ Dani Olmo (S)



GEORGIA (4-2-3-1): Loria; Kakabadze (79’ Chabradze), Dvali, Kashia, Giorbelidze; Kankava, Gvilia; Lobjanidze (70’ Shengelia), Kiteishvili (70’ Beridze), Kvaratskhelia (79’ Kvekveskiri); Zivzivadze (62’ Kvilitaia). Ct. Sagnol



SPAGNA (4-3-3): Simon; Porro (65’ Llorente M.), Garcia, Llorente D. (46’ Inigo Martinez), Jordi Alba; Fabian Ruiz (54’ Thiago Alcantara), Busquets (73’ Oyarzabal), Pedri; Ferran Torres, Morata, Gil (46’ Dani Olmo). Ct. Luis Enrique



Ammoniti: Llorente D. (S), Porro (S), Zivzivadze (G)



Espulsi: Shengelia al 94’ per rosso diretto

KOSOVO-SVEZIA 0-3 (giocata alle 20.45)

12′ Claesson, 35′ Isak, 70′ rig. Larsson



KOSOVO (4-2-3-1): Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Halimi (75’ Voca), Kryeziu; Rashica (71’ Kastrati), Celina, Zeneli (83’ Berisha); Muriqi. Ct. Challandes



SVEZIA (4-4-2): Nordfeldt; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson (82’ Bengtsson); Olsson (90’ Svanberg), Forsberg, Larsson, Claesson (82’ Kulusevski); Isak (67’ Quaison), Ibrahimovic (67’ Berg). Ct. Andersson



Ammoniti: Muriqi (K), Kryeziu (K), Hadergjonaj (K), Isak (S), Halimi (K)



Espulsi: Berisha al 92’ per doppia ammonizione

GRUPPO C

BULGARIA-ITALIA 0-2 (giocata alle 20.45)

43′ rig. Belotti, 82′ Locatelli



BULGARIA (3-5-2): Iliev; Dimov, Bozhikov, Antov; Cicinho (46′ Karagaren), Vitanov (88′ Rainov), Kostadinov (62′ Malinov), Chochev, Tsetanov; Delev (78′ Iliev A.), Galabinov. Ct. Petrov



ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (68′ Di Lorenzo), Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (68′ Locatelli), Verratti (88′ Pessina); Chiesa (75′ Bernardeschi), Belotti (75′ Immobile), Insigne. Ct. Mancini



Ammoniti: Kostadinov (B), Locatelli (I), Bernardeschi (I)

SVIZZERA-LITUANIA 1-0 (giocata alle 20.45)

2′ Shaqiri



SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer (65’ Fernandes), Freuler (65’ Zakaria), Xhaka, Vargas (79’ Zuber); Shaqiri (79’ Mehmedi); Seferovic, Embolo (65’ Gavranovic). Ct. Petkovic

LITUANIA (4-5-1): Svedkauskas; Mikoliunas, Gaspultis, Beneta, Valtkunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka (75’ Eliosius), Lasickas (58’ Laukzemis); Cernych (81’ Petravicius). Ct. Urbonas



Ammoniti: Cernych

GRUPPO D

KAZAKISTAN-FRANCIA 0-2 (giocata alle 15)

19’ Dembelé, 44’ aut. Maliy



KAZAKISTAN (5-4-1): Mokin; Bystrov, Erlanov, Maliy, Alip, Valiullin (83’ Samorodov); Muzhikov (65’ Vorogovskiy), Tagybergen, Vassiljev (88’ Astanov), Nurgaliyev (83’ Karimov); Fedin (65’ Tungyshbayev). Ct. Bilek



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Dubois, Zouma, Lenglet, Digne; Pogba (59’ Rabiot), Ndombelé (82’ Sissoko); Lemar, Griezmann (59’ Ben Yedder), Martial (59’ Mbappé), Dembelé (90’ Coman). Ct. Deschamps



Ammoniti: Dembelé



Note: Mbappé sbaglia il rigore al 75’

UCRAINA-FINLANDIA 1-1 (giocata alle 20.45)

80′ Moraes (U), 89′ rig. Pukki (F)



UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Makarenko (78’ Kovalenko); Zubkov (58’ Marlos), Zinchenko, Malinovskyi, Sobol; Yaremchuk (67’ Moraes). Ct. Shevchenko



FINLANDIA (5-3-2): Joronen; Granlund, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Raitala (76’ Hamalainen); Kauko (68’ Pohjanpalo), Kamara, Schuller (76’ Taylor); Pukki, Lod. Ct. Kanerva



Ammoniti: Matviienko (U), Sobol (U), Kamara (F), Bushchan (U), Toivio (F)



Espulsi: Mykolenko all’88’ per rosso diretto

GRUPPO F

AUSTRIA-FAR OER 3-1 (giocata alle 20.45)

19′ Nattestad (FO), 30′ Dragovic (A), 37′ Baumgartner (A), 44′ Kalajdzic (A)



AUSTRIA (4-4-2): Schlager; Lainer (76’ Trimmel), Trauner, Dragovic, Ulmer; Schaub (85’ Demir), Grillitsch, Alaba (63’ Schopf), Baumgartner (76’ Onisiwo); Kalajdzic (63’ Gregoritsch), Sabitzer. Ct. Foda



FAR OER (4-4-2): Nielsen; Sorensen, Nattestad, Vatnsdal (58’ Andreasen), Davidsen; Vatnhamar S. (58’ Bjartalid), Vatnhamar G, Hansson (80’ Olsen K.), Hendriksson; Edmundsson (74’ Knudsen), Olsen M. (58’ Johannesen). Ct. Ericson



Ammoniti: Grillitsch (A), Hendriksson (FO)

DANIMARCA-MOLDAVIA 8-0 (giocata alle 18)

19′ rig., 48′ Dolberg, 22′, 29′ Damsgaard, 35′ Stryger Larsen, 39′ Jensen, 81′ Skov, 89′ Ingvartsen



DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Stryger Larsen (77’ Kjaer), Vestergaard, Andersen, Boilesen; Jensen (77’ Ingvartsen), Norgaard (64’ Jonsson), Schone (77’ Eriksen); Skov Olsen (46’ Skov), Dolberg, Damsgaard. Ct. Hjulmand



MOLDAVIA (4-2-3-1): Namasco; Arhirii (46’ Bolohan), Epureanu, Armas, Reabciuk; Carp (54’ Cojocari), Ionita; Antoniuc (46’ Jardan), Rata, Platica (54’ Iosipoi); Nicolaescu (75’ Damascan). Ct. Bordin



Ammoniti: Carp

ISRAELE-SCOZIA 1-1 (giocata alle 20.45)

44′ Peretz (I), 56′ Fraser (S)



ISRAELE (3-4-1-2): Marciano; Arad, Elhamed, Tibi; Dasa, Natcho (63’ Lavi), Peretz, Menachem (79’ Kayal); Solomon; Weissman (74’ Dabbur), Zahavi. Ct. Ruttensteiner

SCOZIA (4-3-3): Marshall; O’Donnell, Hendry (46’ Christie), Hanley, Robertson; McTominay, McGregor, Tierney; McGinn (74’ McLean), Adams (74’ Dykes), Fraser (86’ Armstrong). Ct. Clarke



Ammoniti: Hendry (S), Peretz (I)

GRUPPO I

ALBANIA-INGHILTERRA 0-2 (giocata alle 18)

38′ Kane, 63′ Mount



ALBANIA (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli; Laci (89’ Ramadani), Bare (71’ Memushaj), Memolla (59’ Gjasula); Uzuni, Cikalleshi (59’ Manaj), Broja (59’ Lenjani). Ct. Reja



INGHILTERRA (4-3-3): Pope, Walker, Maguire, Stones, Shaw; Foden (81’ Lingard), Rice, Phillips (71’ Ward-Prowse); Sterling, Kane, Mount. Ct.. Southgate



Ammoniti: Bare (A), Walker (I), Kane (I), Hysaj (A), Gjasula (A)

POLONIA-ANDORRA 3-0 (giocata alle 20.45)

30′, 55′ Lewandowski, 88′ Swiderski



POLONIA (4-3-3): Szczesny; Bereszynski (60’ Dawidowicz), Glik, Piatkovski, Rybus (60’ Grosicki); Jozwiak, Krychowiak, Zielinski (73’ Kozlowski); Lewandowski (63’ Swiderski), Milik (60’ Placheta), Piatek. Ct. Sousa

ANDORRA (4-5-1): Iker; San Nicolas, Garcia C., Garcia E., Alavedra; Pujol (58’ Jordi Alaez), Rebes (87’ Vieira), Vales, Martinez C. (74’ Martinez A.), Marc Garcia (58’ Cervos); Sanchez (87’ San Nicolas). Ct. Alvarez



Ammoniti: Garcia C., Jordi Alaez

SAN MARINO-UNGHERIA 0-3 (giocata alle 20.45)

12′ rig. Adam Szalai, 71′ Sallai, 88′ rig. Nikolics



SAN MARINO (5-3-2): Benedettini; Battistini, Fabbri, Brolli, Rossi, Palazzi; Lunadei (53’ Zonzini), Golnucci, Mularoni; Nanni (80’ Hirsch), Berardi (80’ Bernardi). Ct. Varrella



UNGHERIA (3-5-2): Dibusz; Nego (46’ Kalmar), Orban, Szalai At.; Botka, Gazdag (62’ Kleinhesler), Cseri (46’ Nikolics), Varga K. (72’ Varga R.), Slger; Sallai, Szalai Ad. (85’ Geresi). Ct. Rossi



Ammoniti: Rossi (SM), Fabbri (SM), Cseri (U), Lunadei (SM), Battistini (SM), Botka (U)



Note: Sallai sbaglia il rigore al 20’

GRUPPO J

ARMENIA-ISLANDA 2-0 (giocata alle 18)

53′ Barseghyan, 74′ Bayramyan

ARMENIA (4-4-2): Yurchenko; Hambartsumyan, Haroyan, Voskanyan, Hovhannisyan; Barseghyan, Grigoryan, Udo (81’ Muradyan), Hakobyan (56’ Bayramyan); Adamyan (81’ Shaghoyan), Briasco (64’ Karapetyan). Ct. Caparros



ISLANDA (4-3-3): Halldorsson; Saevarsson, Ingason, Arnason, Skulason; Sigurdsson (55’ Sigthorsson), Gunnarsson, Bjarnason (84’ Palsson); Gudmundsson J. (77’ Traustason), Bodvarsson (77’ Fridjonsson), Gudmundsson A. Ct. Vidarsson



Ammoniti: Skulason (I), Ingason (I), Haroyan (A), Gudmundsson A. (I), Barseghyan (A)

MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN 5-0 (giocata alle 20.45)

8′ Bardhi, 51′, 54′ Trajkovski, 62′ Elmas, 82′ rig. Nestorovski



MACEDONIA (4-4-2): Dimitrievski; Ristovski (58’ Bejtulai), Musliu, Ristevski, Alioski (66’ Askovski); Radeski, Spirovski, Bardhi (58’ Nikolov), Elmas; Pandev (58’ Nestorovski), Trajkovski (66’ Hasani).Ct. Angelovski



LIECHTENSTEIN (3-5-2): Buchel; Wolfinger S., Malin, Hofer; Brandle, Wolfinger F. (66’ Marxer A.), Frommelt (66’ Vogt), Meier (46’ Ospelt), Goppel (78’ Marxer M.); Hasler (41’ Sele), Frick. Ct. Stocklasa



Ammoniti: Wolfinger S. (L), Wolfinger F. (L), Frommelt (L), Radeski (M), Malin (L), Marxer A. (L)

ROMANIA-GERMANIA 0-1 (giocata alle 20.45)

17′ Gnabry



ROMANIA (4-2-3-1): Nita; Popescu, Chiriches, Tosca, Camora (46’ Burca); Marin, Stanciu; Hagi (83’ Maxim), Tanase (83’ Cicaldau), Mihaila (65’ Man); Keseru (65’ Puscas). Ct. Radoi



GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Can, Rüdiger, Ginter; Gundogan, Kimmich, Goretzka; Sané (94’ Younes), Gnabry (92’ Neuhaus), Havertz (77’ Werner). Ct. Low