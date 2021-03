Qual.Mondiali 2022: Bulgaria-Italia 0-2

Italia a punteggio pieno nel Girone C. Qualificazioni ai Mondiali 2022.Gli Azzurri ritornano da Sofia con la seconda vittoria consecutiva e restano a punteggio pieno nel Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali 2022.

Primo tempo con l’Italia che esprime con possesso palla il miglior gioco. Nel finale della prima frazione arriva il vantaggio su calcio di rigore trasformato da Belotti (44’). L’attaccate messo giù in area da Dimov.

Nella ripresa lo spartito del match non cambia , Italia smpre ad orchestrare il gioco , le difficoltà sono nel trovare profondità lungo le fasce. Proteste delle Bulgaria per un tocco di mano in area di Sensi, su cross del neo entrato Karagaren: l’arbitro fa segno di proseguire, ma le immagini lasciano più di un dubbio. Altra protesta questa volta è l’Italia fallo su Belotti in area, sui cui un Vincic, , decide ancora di non intervenire.

Il match scende d’intensità ma, al 73′ gli azzurri sfiorano il raddoppio su una punizione battuta velocemente da Verratti la palla finisce a Belotti, che scavalca Iliev con un pallonetto preciso, colpendo in pieno la base del palo e sparando poi alle stelle sul tap-in.

Mancini nel finale decide qualche cambio , i frutti che chiudono la sfida all’82’: Locatelli trova il palo lontano con un bel destro a giro dal cuore dell’area, perfettamente assistito da Insigne. C’è spazio anche per Immobile, che fresco dalla panchina crea almeno tre evidenti palle gol, ma il colpo del ko, contro un avversario ormai al tappeto, non arriva.

IL TABELLINO

Bulgaria-Italia 0-2

Bulgaria (3-5-2): Plamen Iliev ; Dimov , Antov , Bozhikov ; Cicinho (1′ st Karagaren ), Chochev , Kostadinov (18′ st Malinov ), Vitanov (43′ st Raynov ), Tsvetanov ; Delev 5,5 (34′ st Iliev 6), Galabinov .

Ct: Petrov

Italia (4-3-3): Donnarumma ; Florenzi (23′ st Di Lorenzo ), Bonucci , Acerbi , Spinazzola ; Sensi (23′ st Locatelli ), Verratti (43′ st Pessina ), Barella ; Chiesa (31′ st Bernardeschi ), Belotti (30′ st Immobile ), Insigne .

Ct: Mancini

Arbitro: Vincic

Marcatori: 44′ rig. Belotti (I), 37′ st Locatelli (I)

Ammoniti: Kostadinov (B), Bozhikov (B), Locatelli (I), Bernardeschi (I)