Serie BKT – Una Ternana dai due volti ha piegato il Modena 2-1

(di Stefano Giovagnoli) – BRILLANTE NEL PRIMO TEMPO CON DUE GOAL REALIZZATI ED UNO ANNULLATO. POI NELLA RIPRESA LA SQUADRA CAMBIA PELLE DOPO IL CALCIO DI RIGORE CONCESSO AGLI AVVERSARI E RISCHIA PIU’ VOLTE DI SUBIRE IL PAREGGIO. PALO DI BONFANTI NEL FINALE.

Ph.: il tecnico rossoverde Andreazzoliin Sala stampa.

La Ternana ha battuto il Modena 2 a 1 ed ha anche approfittato di alcune sconfitte di squadre che le stavano davanti per risalire in classifica.

Due tempi differenti per i colori rossoverdi, una partita combattuta ed equilibrata sbloccata al 7’ dal goal, propiziato da Corrado con il cross, mentre a centro area è sbucato Ghiringhelli, che ha messo di testa nell’angolo basso.

Al 16’ la Ternana ha trovato una difesa avversaria disattenta e, una palla vagante, è stata sfruttata al meglio da Favilli, che ha fatto il bis sempre di testa questa volta in diagonale andando a “pescare” il palo lontano.

Al 18’ la squadra di casa avrebbe potuto realizzare il tris ancora con Ghiringhelli al termine di una bellissima azione corale vanificata dal fuorigioco di Favilli.

E’ una buona Ternana, quella vista in campo, nella manovra e nel carattere con un gioco che si è sviluppato spesso e volentieri con successo dalle fasce laterali.

La brillantezza si è vista anche al 22’ con un salvataggio sulla linea di porta di Pergreffi dopo un tentativo di “scavetto” di Favilli nel superare il portiere.

Il Modena ha fatto il suo con la conclusione al 13’ di Falcinelli, assistito da Tremolada, dove Iannarilli ha fatto “buona guardia”.

Dopo la partita, persa contro la Reggina, Andreazzoli avrebbe voluto una Ternana migliore, visto che nei dettagli la squadra aveva lasciato a desiderare.

Il mister ha cercato in settimana di resettare tutti gli aspetti negativi ed è ripartito dal primo tempo contro il Modena con una buona propensione offensiva.

“Molto bene nel primo tempo – acconsente il mister toscano – abbiamo fatto quello che volevamo fare con qualità ed applicazione trovando tutte le strade, costruttivi e realizzativi. Il 3 a 0 sarebbe stata una soluzione ideale per giocare in scioltezza, ma il 2 a 1 ha cambiato l’equilibrio per togliere qualcosa a noi e dare a loro la forza – commenta Andreazzoli – quando riusciamo ad esprimerci come abbiamo fatto nel primo tempo siamo bravi. Avrei preferito soffrire di meno nel finale. Non dobbiamo concederci agli avversari, ma continuare con il nostro gioco, se giochi tu non giocano gli altri. Ci manca l’ultima mezz’ora, tanto che serve continuare a fare quello che facciamo nella prima ora, avere la palla tra i piedi è meglio che lasciarla agli avversari”.

I cambi di Tesser nella ripresa hanno cambiato il volto della gara, che la Ternana sembrava avesse in pugno, e invece gli ingressi in campo di Giovannini e Magnino hanno rilanciato la squadra emiliana, messa sul giusto “binario” da un calcio di rigore, concesso dall’arbitro Gualtieri di Asti dopo che l’azione si era conclusa punendo un contrasto tra Ghiringhelli e Magnino.

Il portiere della Ternana Iannarilli stava per intercettare il rigore di Falcinelli al 5’ mentre, poco prima, era intervenuto a “chiudere lo specchio” a Strizzolo.

Il secondo tempo ha cambiato radicalmente la dinamica rispetto al primo.

Il Modena ha alzato il baricentro ed ha inserito un giocatore di spessore in attacco come Diaw al posto di Strizzolo e la Ternana si è abbassata non riuscendo a ripartire come aveva fatto con successo nella prima parte.

Al 12’ Di Tacchio ha sfiorato il goal con una conclusione dal limite dell’area.

Il Modena ha accentuato la sua pressione andando vicino al pareggio.

A 13’ dal termine ha colpito un palo. Tiro cross di Giovannini con Bonfanti, appena entrato al posto di Falcinelli, che ha intercettato sul palo.

Nel recupero ci ha pensato Magnino di testa ad impensierire Iannarilli.

TERNANA – MODENA 2-1

IL TABELLINO

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Sorensen, Mantovani, Ghiringhelli (27’ st. Defendi), Agazzi (27’ st. Paghera), Di Tacchio, Corrado (43’ st. Martella), Palumbo (44’ st. Coulibaly), Partipilo (37’ st. Falletti), Favilli. All. A. Andreazzoli

MODENA (4-3-2-1): Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino (34’ st. Duca), Gerli, Gargiulo (1’ st. Magnino), Falcinelli (30’ st. Bonfanti), Tremolada (1’ st. Giovannini), Strizzolo (13’ st. Diaw). All. A. Tesser

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Niccolò Cipriani (Empoli); Francesco Cortese (Palermo)

IV UFFICIALE: Maria Marotta (Sapri)

VAR: Giovanni Ayroldi (Molfetta); Vittorio Di Gioia (Nola)

RETI: 7’ pt. Ghiringhelli (Ternana); 16’ pt. Favilli (Ternana); 5’ st. Falcinelli (Modena) su calcio di rigore

AMMONITI: Di Tacchio, Agazzi, Mantovani, Iannarilli, Paghera (Ternana)

Falcinelli (Modena)

RECUPERO: 2’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 3.348 (di cui 1.723 abbonati)

Incasso: € 21. 051,00 rateo abbonati 13.785,39

Note: goal annullato a Ghiringhelli (Ternana) per fuorigioco di Favilli