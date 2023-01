SERIE BKT – RISULTATI 22^ GIORNTA

Il Bari sprofonda al San Nicola battuto 2-0 dal Perugia con doppietta di Di Serio.Umbri tre punti importantissimi in ottica salvezza.Un gol di Baselli regala la vittoria al Como contro il Brescia. Cosenza di misura contro il Parma (1-0).Continua la favola Sudtirol, a Bolzano la quotata Reggina battuta 2-1. La Ternana torna a conquistare i tre punti. Allo stadio Liberati la squadra di Andreazzoli batte il Modena 2-1 pur soffrendo per tutto il secondo tempo il ritorno degli emiliani. Il derby salvezza e veneto tra Venezia e Cittadella finisce 1 a 1con due calci di rigore, uno per parte.

Sabato ore 14

Bari-Perugia 0-2: 75′, 81′ Di Serio

Brescia-Como 0-1: 60′ Baselli

Cosenza-Parma 1-0: 4′ Florenzi

SudTirol-Reggina 2-1: 36′, 85′ Odogwu-42′ Menez

Ternana-Modena 2-1: 7′ Ghiringhelli, 16′ Favilli-51′ rig. Falcinelli

Venezia-Cittadella 1-1: 29′ rig. Pohjanpalo-38′ rig. Antonucci

Sabato ore 16.15

Genoa-Pisa: 0-0

Domenica ore 14

Ascoli-PALERMO: 1-2 15’ Brunori(P) 64’ Forte (A) 82’ Brunori

Domenica ore 16.15

Frosinone-Benevento: 1-0 81′ Borrelli rig.

Giocata ieri

Cagliari-Spal 2-1: 15′ Altare, 76′ Lapadula-42′ Celia