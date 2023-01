Milan, Pioli:”non riusciremo a vincere lo scudetto, l’obiettivo è la zona Champions

Dopo la pesantissima sconfitta col Sassuolo, Stefano Pioli mostra diessere tanto deluso. “

Le ultime prestazioni ci vedono in difficoltà e questo mi spinge a capire che certe situazioni vanno migliorare e che c’è molto da fare – ha spiegato il tecnico del Milan -. Probabilmente non riusciremo a vincere lo scudetto, ma il nostro scudetto sarà quello di raggiungere la zona Champions”. “Dalla gara con la Roma non siamo riusciti a rimettere in campo le nostre prestazioni a livello tattico e mentale – ha aggiunto -. Gli ultimi giorni di allenamento sono stati i migliori dell’ultimo periodo, ma ora quando prendiamo uno schiaffo facciamo fatica a reagire”.