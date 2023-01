Sarri a DAZN -. Non avevamo le energie dell’ultima partita, anche perché avevamo due giorni in meno di riposo. Questa alla fine era una partita che non dovevamo perdere e dal punto di vista dell’atteggiamento abbiamo anche provato a vincerla”.

Con la Lazio terza l’obiettivo può cambiare: “Io non cambio idea, ci sono squadre più attrezzate di noi per arrivare in Champions League. Non faccio calcoli per il quarto posto”.