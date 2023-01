Atalanta , Gasperini:”la Champions è lì , dobbiamo continuarne a parlarne”

Gian Piero Gasperini è felice, cos’ come la vittoria 2-0 contro la Samp fosse uma missione compiuta.I tre punti conquistati proiettano la Dea in zona Champions , obiettivo primario della squadra bergamasca.

Obiettivo Champions? Qualcuno mi ha chiesto il risultato massimo per l’Atalanta e io ho risposto di sicuro non lo scudetto. La Champions è lì, ma non dobbiamo continuare a parlarne o a pensarci. A dieci giornate dalla fine vedremo dove saremo”, ha sottolineato Gasperini

“E’ un campionato strano, spezzato.- ha aggiunto – Fino ai Mondiali non guardavamo molto la classifica, poi abbiamo visto che non eravamo messi male e ci abbiamo messo un po’ di grinta in più – ha spiegato il tecnico della Dea -. Ora siamo più attenti e concentrati”. “Queste sembrano partite facili, ma sono molto difficili. Soprattutto per il valore della Samp che ha chiuso bene tutti gli spazi e ci ha creato dei problemi all’inizio – ha aggiunto -. Abbiamo dovuto giocare con coralità e attenzione. Non hanno mai mollato fino alla fine e la gara è rimasta aperta fino al 90′”.