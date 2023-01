Allo Stadium un Monza ordinato batte la Juve 2-0

Risultato a sorp4esa allo Stadium, il Monza batte la Jyve 2-0.

La squadra di Palladino con un gran possesso della palla e giocatori in tutte le posizioni sul terreno di gioco , riporta a Mona un risultato storico. Biancorossi in gol co Caprai (11′) il VAR annulla per fuorigioco dell’attaccente, passano pochi pinuti e Machin verticalizza per Ciurria il tiro dell’attaccate forte sotto la travresa termina in rete (18′). Il raddoppio lo firma di Dany Mota, abile a sfruttare la percussione e l’assist di Carlos Augusto. Nella ripresa la partita è tutta nelle mani della Juve. Di Gregorio si esalta in tre occasioni resnpinìgendo concliìusioni pericolose. Ad inizio rirpesa entra Milik, poi Vlahovic (il serbo al rientro dopo 100 giorni) z ma, il risultato non cambia.

IL TABELLINO

JUVENTUS-MONZA 2-0

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (19’ st Vlahovic), Fagioli (dal 1’ st Locatelli), Paredes (dal 1’ st Soulé), Rabiot, Kostic (dal 1’ st Iling jr); Di Maria; Kean (13’ st Milik). All.: Massimiliano Allegri.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (24’ st Marlon); Ciurria (31’ st Birindelli), Machin (31’ st Ranocchia), Rovella (14 st Sensi), Carlos Augusto; Caprari (24’ st Petagna), Pessina; Dany Mota. All.: Raffaele Palladino.

Arbitro: Aureliano.

Marcatori: 18’ Ciurria (M.), 39 Dany Mota (M.)

Ammoniti: Caprari (M.), Sensi (M.)