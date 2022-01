Marcialonga: si aprono le “scommesse”. In lizza Svezia, Norvegia e…Italia

Marcialonga è pronta ad incoronare il nuovo re e la nuova regina. Occhio a Gjerdalen, Persson, Novak e a Nöckler, tra le donne Johansson e Dahl .Colpo di scena: assenti Marit Bjørgen ed Oskar Kardin. Marcialonga tra sabato e domenica è anche Story, Stars e Young

Marcialonga è un uragano di emozioni, coinvolge tutti dai bambini agli adulti, la gente del posto ma anche gli stranieri che arrivano in Italia, o meglio nelle Valli di Fiemme e Fassa, per respirare l’atmosfera magica che solo Marcialonga è in grado di regalare.

37 nazioni presenti per un totale di oltre 5000 partecipanti alla 49.a edizione, al via domenica alle ore 8 da Moena. I primi pettorali in partenza saranno quelli degli élite del circuito Visma tra cui gli svedesi Emil Persson, vincitore 2021, e Max Novak, attuale leader nella classifica Visma, oltre al norvegese Tord Asle Gjerdalen che, viste le previsioni meteo soleggiate, non mancherà di indossare in gara i suoi ‘Ray-Ban’. Dalla Norvegia arriva però un’amara notizia: Marit Bjørgen, l’atleta più titolata in assoluto tra medaglie olimpiche, mondiali e svariati podi in Coppa del Mondo, è risultata di recente positiva al Covid. Costretto a rinunciare alla Marcialonga anche lo svedese Oskar Kardin il quale, mentre si stava allenando a Livigno, è stato travolto da un’auto, per fortuna per lui niente di grave e presto lo rivedremo di nuovo sugli sci. Fra le donne occhi puntati sulle due leader del circuito Britta Johansson Norgren e Ida Dahl.

L’Italia punta ad entrare in top 20 con l’altoatesino Dietmar Nöckler (FFOO) del Team Robinson Trentino, reduce da una buona prestazione ottenuta nell’ultimo Pro Event in Svizzera a La Diagonela (29°) e poi, a caccia di un buon risultato, ci sono anche gli azzurri di casa con Mauro Brigadoi e Francesco Ferrari del Team Internorm Trentino. Marcialonga quest’anno sarà anche prova di Coppa Italia e al via ci sarà pure la leader di classifica Ilenia Defrancesco, lo scorso anno 18.a e miglior italiana, inseguita da Elisa Brocard, entrambe del CS Esercito.

Il viaggio di Marcialonga partirà già domani con la Story, il ‘revival’ che trasporterà tutti per qualche ora nel passato, esattamente negli anni ‘70 con sci e attrezzature antecedenti il 1976 e abbigliamento rigorosamente vintage. Si partirà nella pista olimpica del Centro del Fondo di Lago di Tesero, alle ore 9.30, c’è chi farà tappa al ristoro ‘del Nele’ a Ziano di Fiemme e poi l’arrivo, dopo 12.5 km, allo Stadio del Salto di Predazzo. Con il pettorale numero 300 non poteva che esserci Cristian Zorzi, ci sarà poi anche il direttore di gara e vicepresidente della Marcialonga, Enzo Macor. Con il titolo di ‘Senastory’ scatterà Gloria Trettel, l’ex CEO di Marcialonga che non si è fatta scappare nemmeno un’edizione della mitica Story e, oltre ad alcuni nomi di politici, al via con il pettorale numero uno ci sarà anche Lorenzo Moggio, figlio del fondatore di Marcialonga Roberto Moggio, che ci ha lasciato di recente.

Dopo la Story sarà tempo di applaudire la Stars: alle ore 13 al Centro del Fondo di Lago di Tesero è previsto lo start della non competitiva che vede al via vari testimonial, sugli sci o con le ciaspole, uniti per sostenere l’iniziativa benefica promossa dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori – Sezione Provinciale di Trento ONLUS).

E per i più giovani? Marcialonga è anche Young, sabato andranno in scena le gare dedicate alle categorie U14-U16, mentre domenica sarà il turno degli U18-U20.

Le ‘scommesse’ per la Marcialonga di domenica sono aperte, chi andrà ad aggiudicarsi il primo premio di 5.300 Euro messo in palio per questa 49a edizione? E chi taglierà per ultimo il traguardo? Appuntamento dunque a domenica a Cavalese, per tutti gli altri Marcialonga è da seguire live dalle 7.35 sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, seguiranno poi dalle ore 12 i collegamenti con SkySport24 fino all’arrivo dell’ultimo concorrente (ore 18 circa). Sintesi anche su Rai Sport domenica dalle 17 alle 17.50 e diretta sulla TV locale RTTR dalle 7:45 alle 11:30.

Info: www.marcialonga.it