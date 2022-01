33 Alpini ai Giochi di BEIJING 2022

Con Michela MOIOLI alfiere azzurro,l’Esercito porterà il tricolore alla cerimonia di apertura.

Il Caporal Maggiore Scelto dell’Esercito Michela Moioli, campionessa olimpica in carica per lo snowboard cross, sarà la portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, in programma dal 4 al 20 Febbraio. Sarà la prima volta che un atleta dell’Esercito Italiano ha l’onore di rappresentare, in qualità di alfiere, la squadra azzurra alle Olimpiadi.

“Gli sport invernali temprano corpo e mente ad ogni sfida, le stesse capacità che addestriamo noi ogni giorno nelle nostre unità operative; sono orgoglioso di vederti sfilare come alfiere all’apertura dei Giochi, pur essendo dispiaciuto per l’infortunio subito dalla formidabile Sofia Goggia, alfiere designato in precedenza, a cui va il mio augurio di rapida guarigione con la speranza di vederla trionfare con te sulle piste cinesi” – alcune delle parole dette dal Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, durante la video chiamata avuta con il Caporal Maggiore Scelto Michela Moioli. Ha poi concluso – “a te e tutti gli altri campioni della delegazione italiana giunga il nostro supporto, calore e orgoglio. Tifiamo per voi!”

La compagine Italiana alle Olimpiadi di Beijing 2022 sarà composta da 118 atleti convocati dal CONI e dalle due Federazioni di riferimento (FISI / FISG) per larghissima parte provenienti dai Gruppi Sportivi Militari e di Stato.

Il Gruppo Sportivo dell’Esercito, con i suoi 33 atleti impegnati in 12 discipline, sarà il più numeroso della delegazione italiana.

Nell’anno in cui la Specialità degli Alpini compie i 150° anni dalla fondazione, gli atleti militari dell’Esercito portano con sé oltre alle capacità sportive a questi Giochi Olimpici, i valori forti della Forza Armata rappresentando al meglio l’eccellenza Italiana.

Gli Atleti dell’Esercito convocati:

SCI ALPINO

C.le Magg. Ca. Giuliano RAZZOLI

C.le Magg. Sc. Marta BASSINO

C.le Magg. Ca. Elena CURTONI

C.le Magg. Ca. Sc. Matteo MARSAGLIA

C.le Magg. Ca. Francesca MARSAGLIA

1° C.le Magg. Lara DELLA MEA

C.le Magg. Vfp4 Anita GULLI

BIATHLON

C.le Magg. Ca. Dominik WINDISCH

C.le Magg. Sc. Thomas BORMOLINI

C.le Magg. Vfp4 Didier BIONAZ

1° C.le Magg. Samuela COMOLA

1° C.le Magg. Michela CARRARA

SCI DI FONDO

C.le Magg. Sc. Francesco DEFABIANI

C.le Magg. Sc. Maicol RASTELLI

1° C.le Magg. Paolo VENTURA

C.le Magg. Vfp4 Cristina PITTIN

SNOWBOARD CROSS

C.le Magg. Sc. Michela MOIOLI

1° C.le Magg. Lorenzo SOMMARIVA

C.le Magg. Sc. Omar VISINTIN

C.le Magg. Sc. Tommaso LEONI

C.le Magg. Vfp4 Francesca GALLINA

C.le Vfp4 Filippo FERRARI

SNOWBOARD ALPINO

C.le Magg. Ca. Roland FISCHNALLER

SCI FREESTYLE

C.le Vfp4 Leonardo DONAGGIO

SKICROSS

C.le Vfp4 Lucrezia FANTELLI

Leonardo DONAGGIO – tesserato civile

SALTO

C.le Vfp4 Giovanni BRESADOLA

BOB

C.le Vfp4 Alex VERGINER

SKELETON

C.le Vfp4 Amedeo BAGNIS

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

C.le Magg. Sc. Kevin FISCHNALLER

C.le Magg. Vfp4 Andrea VOETTER

C.le Magg. Vfp4 Verena HOFER

C.le Vfp4 Leon FELDERER

SHORT TRACK

C.le Vfp4 Cynthia MASCITTO