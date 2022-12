Juventus, approvato il bilancio 2021/22. Agnelli:”sono personalmente convinto di aver operato bene in questi anni di presidenza”

Nell’ultima assemblea degli azionisti con Andrea Agnelli presidente , è stato approvato il bilancio 2021/22 con una perdita di esercizio di oltre 238 milioni di euro.

Il CdA del club bianconero si è dimesso a seguito dell’inchiesta ‘Prisma’ , e l’ultima riuunione del 27 dicembre si è tenuta il 27 dicembre per approvare il bilancio uiltima con Andrea Agnelli presidente.

Agnelli ha ammesso parlando agli azionisti -, ma mi sono sempre impegnato a fondo per ottenere risultati. La Juventus viene prima di tutto e tutti e ora bisogna tutelare gli interessi del club”.

“Sono personalmente convinto di aver operato bene in questi anni di presidenza – ha continuato Agnelli davanti agli azionisti – e i rilievi nei nostri confronti non sono giustificati. Per questo è stato giusto fare un passo indietro, la società deve difendere la propria posizione. I risultati ottenuti sono stati straordinari”.

“Sono fermamente convinto di aver operato bene e siamo confortati dal parere di professionisti ed esperti indipendenti che hanno attestato la piena correttezza dell’operato del nostro Consiglio”.

DELLA RAGIONE: “COMUNICAZIONE TRASPARENTE”

“Negli ultimi mesi è stata chiamata ad affrontare delle sfide senza precedenti. Il CDA ha analizzato gli elementi ricevuti dalle autorità. Il lavoro è stato molto impegnativo nell’interesse della Juventus e degli azionisti. Nei mesi di Settembre e Dicembre ci siamo riuniti più di 10 volte e nello stesso periodo si e regolarmente confrontato con i revisori. Ci sono state richieste riflessioni e analisi supplementari. A seguito del lavor che abbiamo svolto, il Consiglio ha richiesto di rivedere alcune stime, comunicandole al mercato in piena trasparenza. Il Consiglio continua a esercitare la governarce su alcune tematiche. Dopo aver terminato il nostro lavoro e completato il bilancio al 30 giugno 2022. Abbiamo supportato la società in questa fase”.

LA NOTA SUL BILANCIO

L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio al 30 giugno 2022, che si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a € 238,1 milioni (perdita di € 226,4 milioni nell’esercizio 2020/21), coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Nel contesto dell’Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di € 239,3 milioni (perdita di € 226,8 milioni nell’esercizio 2020/21). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 30 giugno 2022 disponibile presso la sede della Società (Torino, Via Druento, 175), sul sito internet della Società (www.juventus.com, sezione Club, Investitori, Bilanci e Prospetti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (www.1info.it).

La consigliera Suzanne Heywood, cooptata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 dicembre 2021, è stata confermata da parte dell’Assemblea; di conseguenza, la stessa, al pari degli altri consiglieri di amministrazione che hanno rinunciato all’incarico in data 28 novembre 2022, resterà in carica in regime di prorogatio sino all’Assemblea del 18 gennaio 2023.

L’Assemblea si è inoltre espressa in senso favorevole sulla Sezione II della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” redatta ai sensi dell’art. 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”).

Infine, l’Assemblea degli Azionisti, in linea con la raccomandazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 2 dicembre 2022, non ha approvato i rimanenti punti all’ordine del giorno e, segnatamente, (i) l’esame della Sezione I della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”, (ii) l’approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024-2027/2028”, e (iii) l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Valutazioni in merito a tali argomenti potranno essere svolte dal nuovo Consiglio di Amministrazione la cui nomina è all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti della Società del 18 gennaio 2023.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Cerrato, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.