Squadra Corse Angelo Caffi: inizia l’avventura della Dakar Classic 2022

La Squadra Corse Angelo Caffi alla volta di Jeddah. Luciano Carcheri e Giulia Maroni atterreranno domani in Arabia Saudita per effettuare le verifiche.

Inizia il viaggio della Squadra Corse Angelo Caffi per la Dakar Classic 2022 che la compagine bresciana affronterà per il secondo anno con Luciano Carcheri, questa volta al via con una Nissan Terrano 1 navigato da Giulia Maroni.

L’equipaggio italiano è oggi a Como per l’espletamento delle ultime procedure mediche previste dal protocollo dell’evento che obbliga allo screening Covid-19 prima dell’ingresso in Arabia Saudita. Tutta la manifestazione si svolge infatti con una rigida regolamentazione atta al contenimento dell’epidemia come avvenuto anche lo scorso anno.

Dopo il viaggio aereo del team e dell’equipaggio, a Jeddah lo staff tecnico avrà la possibilità di ritirare l’auto dal porto dove le navi cargo hanno trasportato le vetture alcune settimane fa. Per Carcheri e Maroni invece vi sarà già la possibilità di completare le procedure di verifica e quindi di ritirare il materiale tecnico come i rilevatori GPS che andranno montati sulla Nissan Terrano 1. Al termine delle operazioni di montaggio gli alfieri Squadra corse Angelo Caffi potranno effettuare dei test per verificare il corretto funzionamento di tutto il pacchetto tecnico, primo fondamentale momento di vita in abitacolo.

“Siamo impazienti di prendere il via – ha commentato un entusiasta Carcheri – Queste sono forse tra le fasi più difficili, continui a controllare il bagaglio e speri che tutto vada per il verso giusto. Il nostro obiettivo è quello di poter svolgere le verifiche domani per effettuare questo test molto importante. Da un punto di vista tecnico consentirà di provare la vettura che TecnoSport ha preparato per la nostra Dakar 2022, dall’altro ci consentirà di entrare in sintonia con la strumentazione di bordo, fedele amica per tutta la maratona”.

La prima tappa sarà il prossimo 1 gennaio e sarà seguita con la consueta news serale. Da ricordare che il fuso orario dell’Arabia Saudita è due ore avanti rispetto all’Italia quindi gli updates arriveranno seguendo l’ora locale di Jeddah.

Dakar Classic 2022, il Percorso

01.01.22 | Jeddah-Ha’il

02.01.22 | Ha’il-Ha’il

03.01.22 | Ha’il-Al Artawiya

04.01.22 | Al Artawiya-Al Quaysumah

05.01.22 | Al Quaysumah-Riyadh

06.01.22 | Riyadh-Riyadh

07.01.22 | Riyadh-Riyadh

08.01.22 | Riposo Riyadh

09.01.22 | Riuadh-Al Dawadimi

10.01.22 | Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir

11.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir

12.01.22 | Wadi Ad Dawasir-Bisha

13.01.22 | Bisha-Bisha

14.01.22 | Bisha-Jeddah