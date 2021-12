Dubai Globe Soccer Awards: Roberto Mancini miglior allenatore 2021

All’Al Wasl Plaza sono stati premiati i grandi protagonisti del calcio degli ultimi dodici mesi

Dopo aver conquistato gli Europei, gli Azzurri di Roberto Mancini, votato miglior allenatore del 2021, sono stati infatti nominati miglior team nazionale dell’anno. Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci eletti miglior portiere e miglior difensore del 2021.

“E’ un grande onore, sono contento di ricevere questo premio in questa città fantastica!”, ha detto Mancini, che poi ha risposto così a chi gli ha fatto notare che l’Italia non era tra le favorite per la vittoria finale agli Europei. “E’ una buona cosa, ma noi ci abbiamo sempre creduto di vincere questi Europei”.





I PREMI ASSEGNATI

Miglior giocatore dell’anno: Kylian Mbappé

Allenatore dell’anno: Roberto Mancini

Miglior squadra nazionale dell’anno: Italia

Miglior Portiere: Gigio Donnarumma

Miglior difensore: Leonardo Bonucci

Miglior squadra maschile dell’anno: Chelsea

Giocatrice dell’anno: Alexia Putella

Squadra femminile dell’anno: Barcellona

Direttore sportivo dell’anno: Txiki Begirista

Premio all’innovazione: Serie A

Procuratore dell’anno: Federico Pastorello

Miglior Academy africana: Zed FC

Diego Maradona Award: Robert Lewandowski

TikTok’s fan giocatore dell’anno: Robert Lewandowski

Miglior marcatore di tutti i tempi: Cristiano Ronaldo

Premio alla carriera: Ronaldinho