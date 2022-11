Ternana:tre nomi per il dopo Lucarelli: D’aversa, Iachini e Aglietti

Sabato sera dopo la sconfitta contro il Pisa , il comunicato del presidente Stefano Bandecchi che ha esonerato il tecnico della promozione in Serie B.

I Rossoverdi nonistante l’ultma sconfotta a Pisa (3-1) viaggiano a quota 22 punti in classifica (6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, uno scoore niente male per una neo promossa ma, a Stefano Bandecchi presidente del club rossoverde non basta, i suoi progetti hanno obiettivi diversi e più ambiziosi per la sua squadra ma, sopratutto per la città di Terni.

Bandecchi come un fulmine a ciel sereno appena dopo un paio di ore aver incassato la sconfitta all’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani , ha licenziato il tecnico Cristiano Luicarelli l’allenatore della fantastica promozione in Serie B e dei tanti record battuti.

Ora c’è da capire chi sostituirà il tecnico livornese sulla panchina delle ‘Fere’: il toto allenatori è iniziato e tra i tanti nomi trasportati dal vento fino a raggiungere la Conca ternana prendono corpo : Beppe Iachini (ultima panchina: Parma 2021-2022; Stefano Aglietti: ultima panchina 2021 Reggina e Roberto D’aversa quest’ultimno legatissimo alla maglia rossoverde, avendo indossato la maglia delle ‘Fere’ , dal 2001 al 2003 con 60 presenze e 5 gol, in panchina c’era Mario Beretta , presidente Agarini.