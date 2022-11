Qtara 2022 – Spettacolo . emozioni e gol. Camerun – Serbia 3-3

PGrande spettacolo e tanti gol ben 6 tra Camenur e Serbia nel girone G dei Mondiali 2022 in Qatar.

Inizia bene la nazionaole africana in vantaggio con il gol di Castelletto (28′) su azione da calcio d’angolo lesto a battere a rete il vantaggio. La nazionale serba si scuote , prima pareggiano con Pavlovic (46′) e al (48)’ raddoppia con Milinkovic -Savic.

Si va al riposo con la serbia in vataggio 2-1.

Nella rirpesa all’8′ la terza rete serba realizzata da Mitrovic . Il Camerun impega solo due minuti per risrtabilire la parità: Aboubakar e Choupo-Moting firmano l’incredibile 3-3 finale. I Un punto ciascuno per le due squadre, nello stesso gruppo di Brasile e Svizzera.

IL TABELLINO

CAMERUN-SERBIA 3-3

CAMERUN (4-3-3): Epassy ; Tolo , N’Koulou , Castelletto , Fai ; Hongla(10’ st Aboubakar ), Kunde (22’ st Ondoua ), Anguissa (36’ st Oum Gouet); Toko-Ekambi (22’ st Bassogog ), Choupo-Moting, Mbeumo (36’ st N’Koudou). A disp.: Ngapandouetnbu, Ebosse, Marou, Mbaizo, Moumi Ngamaleu, Ngom Mbekeli, N’Koudou, Nsame, Ntcham, Oum Gouet, Wooh. Ct: Song

SERBIA (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savi; Pavlovic (11’ st S. Mitrovic ), Veljkovic (33’ st Babisc), Milenkovic; Kostic (47’ st Djuricic), Maksimovic , Lukic , Zivkovic (33’ st Radonjic); S. Milinkovic-Savic (34’ st Grujic sv), Tadic ; A. Mitrovic . A disp.: Dmitrovic, Rajkovic, Erakovic, Gudelj, Ilic, Jovic, Lazovic, Mladenovic, Racic, Vlahovic. Ct: Stojkovic

Marcatori: 28’ Castelletto (C), 46’ Pavlovic (S), 48’ Milinkovic-Savic (S), 8’ st Mitrovic (S), 19’ st Aboubakar (C), 21’ st Choupo-Mouting (C)

Arbitro: Mohammed Abdulla Hassan (Emirati Arabi Uniti)

Ammoniti: N’Koulou, Bassogog (non dal campo), Jovic (non dal campo), Milenkovic

Note: recupero 6’ + 6’