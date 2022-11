Qatar 2022 – Corea del Sud – Ghana 2-3

Il Ghana batte la Corea del Sud 3-2, match il girone H dei Mondiali 2022.

Prima vittoria della formazione africana ai Mondiali Qatar 2022 . Corea del Sud i ferma a un punto. Doppio vantaggio del Ghana con Salisu e Kudus nel primo tempo, una doppietta di Cho nel giro di tre minuti ristabilisce la parità, ancora Kudus chiude i conti con l’inutile assalto finale di Son e compagni.

IL TABELLINO

COREA DEL SUD-GHANA 2-3

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu , Kim Moon-Hwan , Kim Min-Jae (47’ st Kwon Kyung-Won ), Kim Young-Gwon , Kim-Jin-Su , Hwang , Jung (33’ st Hwang Ui-Jo ), Kwon (12’ st Lee Kang-In ), Jeong (1’ st Na Sang-Ho ), Son , Cho . A disp.: Jo, Cho, Hong, Hwang Hee-Chan, Kim Tae-Hwan, Lee Jae-Sung, Paik, Song, Son Jun-Ho, Yoon. Ct Bento

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi , Lamptey (33’ st Odoi sv), Amartey , Salisu , Mensah (43’ st Baba sv), Partey , Abdul-Samed , Kudus (38’ st Djiku), A. Ayew (33’ st Kyereh), J. Ayew (33’ st Sulemana ), Williams . A disp.: Danland, Narudeen, Afriyie, Aidoo, Bukari, Fatawu, Owusu, Seidu, Semenyo, Sowah. Ct Addo

Marcatori: 24’ Salisu (G), 34’ Kudus (G), 13’ st Cho (C), 16’ st Cho (C), 23’ st Kudus (G)

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Ammoniti: Amartey, Jung, Lamptey, Kim Young-Gwon

Note: recupero 5’ + 10’.

Espulsi: per proteste il ct della Corea del Sud Bento