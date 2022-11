Qatar 2022- Brasile – Svizzera 1-0, decide Casemiro

Il Brasile batte la Svizzera 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale Svizzera

Nella seconda giornata del gruppo G. la nazionale verdeoro bissa il successo dopo quello contro la Serbia.

Senza Neymar , il Brasile gioca un primo tempo non all’altezza del blasone. Il gol arriva all’83’ con una gran bela conclusione di Casemiro all’incrocio dei pali. In precedenza Vinicius al 64′ va a segno , i Var annulla per fuorigioco di Richarlison.

Gli elvetici guidati da Yakin, scesi in campo puntando al pareggio e mai pericolosi. I rossocrociati restano a quota tre punti e si giocheranno il passaggio del turno con la Serbia.

IL TABELLINO

BRASILE-SVIZZERA 1-0

Brasiel (4-3-3): Alisson ; Militao , Marquinhos , Thiago Silva , Alex Sandro (41′ st Telles ); Paquetà (1′ st Rodrygo ), Casemiro , Fred (13′ st Guimaraes ); Raphinha (27′ st Antony ), Richarlison (27′ st G. Jesus ), Vinicius . A disp.: Ederson, Weverton, Telles, Dani Alves, Bremer, Fabinho, Everton, Martinelli, Pedro. Ct.: Tite

Svizzera (4-2-3-1): Sommer ; Widmer (41′ st Frei ), Akanji , Elvedi , Rodriguez ; Freuler , Xhaka 6; Rieder (13′ st Steffen ), Sow (30′ st Aebischer ), Vargas (13′ st Fernandes ); Embolo (30′ st Seferovic 6). A disp.: Kohn, Omlin, Kobel, Comert, Schar, Jashari, Zakaria, Shaqiri, Frei, Fassnacht. Ct.: Yakin.

Arbitro: Cisneros

Marcatori: 38′ st Casemiro

Ammoniti: Fred (B); Rieder (S)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 1′ + 6′