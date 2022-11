Mondiali Qatar 2022, il programma di lunedì 28 novembre

Si i giocano 4 partite con in campo le squadre dei gironi G e H. Occhi puntati sul Brasile, senza Neymar, che affronta la Svizzera alle 17. Si comincia alle 11.00 con Camerun-Serbia (Girone G), alle 14.00 Corea del Sud-Ghana (Girone H). Dopo Brasile-Svizzera in campo Portogallo-Uruguay: la partita valida per il Gruppo H inizierà alle ore 20.00.

Il programma delle partite di lunedì 28 novembre

ore 11.00: Camerun-Serbia (Gruppo G): Rai2, Rai Play

ore 14.00: Corea del Sud-Ghana (Gruppo H): Rai2, Rai Play

ore 17.00: Brasile-Svizzera (Gruppo G): Rai1, Rai Play

ore 20.00: Portogallo-Uruguay (Gruppo H): Rai1, Rai Play