Serie A: Roma-Torino 1-0

la Roma centra la seconda vittoria consecutiva , battendo 1-0 in casa il Torino.

Giallorossi che perdono Pellegrini al quarto d’ora per infortunio.

Il Torino è intraprendete fino alla mezz’ora . Al 32′ capitolini in vantaggio hanno resistito agli assalti dei granata nella prima mezz’ora trovando il vantaggio alla prima incursione:: assist di Mkhitaryan per il gol di Abraham con velo di Zaniolo. Nella ripresa il Toro ha perso Belotti per infortunio serio.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Karsdorp , Pellegrini (15′ Perez (48′ st Kumbulla)), Diawara , El Shaarawy (42′ st Vina ); Mkhitaryan , Zaniolo ; Abraham . A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Darboe, Bove, Zalewski, Mayoral, Shomurodov, Agena. All.: Mourinho

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Didji (1′ st Zima ), Bremer , Buongiorno (31′ st Baselli ), Singo , Lukic , Pobega , Vojvoda (31′ st Zaza ), Praet (31′ st Pjaca ), Brekalo , Belotti (34′ st Sanabria). A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Linetty, Kone, Rincon, Aina. All.: Juric

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 32′ Abraham

Ammoniti: Ibanez, Kumbulla (R); Zima (T)