Serie A: Milan -Sassuolo 1-3

Al meazza di san Siro an Siro il Sassuolo batte il Milan 3-1

Rssoneri in vantaggio al 21′ con Romagnoli, tre minuti dopo Scamacca pareggia con un bel destro da fuori area. I neroverdi si portano sul 2-1 grazie all’autogol di Kjaer al 33′ ed allungano al 66′ con Berardi. Nel finale il Milan resta in dieci per il rosso a Romagnoli.

IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-3

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (23′ st Pellegri), Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (15′ st Tonali), Bakayoko (1′ st Kessiè); Saelemaekers (35′ st Kalulu), Diaz (1′ st Messias), Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Conti, Ballo-Tourè, Krunic, Maldini.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (35′ st Toljan), M. Lopez, Matheus Henrique (35′ st Harroui); Berardi (35′ st Traorè), Scamacca (14′ st Defrel), Raspadori (44′ st Chiriches). Allenatore: Dionisi. A disp.: Pegolo, Satalino, Rogerio, Peluso, Magnanelli.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 21′ pt Romagnoli (M), 24′ pt Scamacca (S), 33′ pt aut. Kjaer (S), 21′ st Berardi (S)

Ammoniti: Bennacer, Hernandez, Tonali, Kjaer (M), M. Lopez, Raspadori (S)

Espulsi: Romagnoli (M)