Roma , Mourinho:”ci giochiamo tutto all’Olimpico”

José Mourinho commenta la vittoria con l’Helsinki ma l’ultima gara all’Olimoico contro il Ludogorets sarà quella decisiva per passare il turno.

Un successo utile solo per arrivare al meglio alla decisiva sfida con il Ludogorets. “Ci giochiamo tutto all’ultima e ci aspettiamo che l’Olimpico ci sia di aiuto come l’anno scorso col Bodo Glimt. Così Mourinho al termine del match. Abbiamo bisogno di vincere – ha spiegato il tecnico della Roma – C’era un obbligo quasi morale di vincere per questa gente venuta da Roma che magari deve risparmiare per seguire la squadra”.