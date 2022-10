Arriva la seconda vittoria in Eurolega per la Virtus Bologna, in casa del Real Madrid.

La formazione di Scariolo compie l’impresa e vince 95-92 in un match combattuto, dove il cambio di atteggiamento nel terzo quarto da parte dei bolognesi si rivela fondamentale. Scatenati Bako, Cordinier e Teodosic che trascinano al trionfo le V nere con una grande prestazione.