Serie A: Napoli-Bologna . le probabili formazioni

Il napoli punta alla vittoria per agganciare il Milan in testa alla classifica. Tra poco in campo gli azzurri contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, felsinei che viaggiano a quota 12 punti in classifica.(nella foto Lorenzo Insigne)

Le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (3-5-2) Probabile formazione: Skorupski; Binks, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.