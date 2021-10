Serie A: Napoli-Bologna 3-0

Un super Napoli agguanta il Milan in testa alla classifica a quota 28 punti.Nel posticipo che chiude la 10.ma giornata di Serie A la squadra di Spalletti batte 3-0 il Bologna

Al Maradona t c’è solo unja squadra in campo, il Bologna calcia una sola volta nello specchio della porta difesa da ospina(Orsolini su calcio di punizione dal limite. Gli azzurri. sbloccan il punteggio con Fabian Ruiz (18′), il sinistro dal limite dello spagnolo è imprendibile per Skorupski. s poi sale in cattedra Insigne, che arrotonda il risultato con due rigori:41′ il fallo di mano è di Medel e 62′ , Mabaye scalcia in area Osimhen.



IL TABELLINO

NAPOLI-BOLOGNA 3-0

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (41′ st Ghoulam); Anguissa (30′ st Demme), Ruiz; Lozano (20′ st Politano), Elmas (30′ st Mertens), Insigne (20′ st Zielinski); Osimhen.

A disp.: Meret, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Lobotka, Petagna. All.: Spalletti (Domenichini in panchina)

Bologna (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Mabaye, Svanberg, Dominguez (30′ st Binks), Vignato (30′ st Sansone), Hickey (36′ st Dijks); Barrow (36′ st Van Hooijdonk), Orsolini.

A disp.: Bardi, Bagnolini, Skov Olsen, Santander, Schouten, Pyyhtia, Cangiano. All.: Mihajlovic

Arbitro: Serra

Marcatori: 18′ Fabian Ruiz (N), 41′ rig. Insigne (N), 17′ st rig. Insigne (N)

Ammoniti: Anguissa (N); Medel, De Silvestri (B)

Espulsi: –