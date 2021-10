Serie A: Empoli-Inter 0-2

Inter batte 2-0 l’Empoli riportandosi a -7 dalla capolista Milan.

Al Castellani partono meglio i padroni di casa, ma a passare al 34′ è l’Inter con il migliore in campo D’Ambrosio, che con un colpo di testa beffa Vicario. Al 52′ i toscani rimangono in 10′ per l’espulsione di Ricci (fallaccio su Barella) e Dimarco chiude la contesa al 66′ su assist di Lautaro Martinez.





IL TABELLINO

EMPOLI-INTER 0-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Stojanovic (37′ st Fiamozzi ), Luperto , Ismajli , Parisi ; Zurkowski (23′ st Asllani ), Ricci , Bandinelli (23′ st Henderson ); Bajrami (12′ st Haas ); Cutrone (23′ st Mancuso ), Pinamonti . A disp.: Ujkani, Marchizza, Stulac, La Mantia, Tonelli, Baldanzi, Viti. All.: Andreazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic ; D’Ambrosio , De Vrij (35′ st Kolarov ), Bastoni ; Darmian , Barella , Brozovic (27′ st Vecino ), Gagliardini 39′ st Sensi sv), Dimarco ; Lautaro Martinez (39′ st Dzeko), Sanchez (27′ st Correa ). A disp.: Radu, Dumfries, Ranocchia, Perisic, Calhanoglu, Vidal, Skriniar. All.: Farris (Inzaghi squalificato)

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 34′ D’Ambrosio (I), 21′ st Dimarco (I)

Ammoniti: De Vrij (I), Luperto (E), Brozovic (I), Gagliardini (I)

Espulsi: Al 7′ st Ricci (I) per un brutto fallo su Barella