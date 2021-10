Serie A: Cagliari-Roma 1-2

La Roma batte il Cagliari in rimonta

All’Unipol Domus la Roma 1-2 il Cagliari e salgono a quota 19 in classifica. Nel primo tempo gara bloccata e traversa di Bellanova. Nella ripresa poi le reti che segnano il match: Pavoletti (52′) sblocca di destro, poi Ibanez (71′) pareggia di testa e Pellegrini (78′) ribalta il risultato su punizione.



IL TABELLINO

CAGLIARI-ROMA 1-2

Cagliari (4-4-2): Cragno ; Zappa , Ceppitelli , Carboni , Lykogiannis ; Bellanova , Marin , Grassi (34′ st Oliva ), Deiola (37′ st Keita ); Pavoletti , Joao Pedro .

A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Delpupo, Farias, Pereiro. All.: Mazzarri

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio ; Karsdorp , Mancini , Ibanez , Vina (12′ st Afena-Gyan ); Cristante , Veretout (46′ st Kumbulla); Zaniolo ,(35′ st Calafiori ), Pellegrini , Mkhitaryan (1′ st El Shaarawy ); Abraham.

A disp.: Fuzato, Perez, Shomurodov, Bove, Darboe, Zalewski, Volpato, Tripi. All.: Mourinho (squalificato)

Arbitro: Pezzuto

Marcatori: 7′ st Pavoletti (C), 26′ st Ibanez (R), 33′ st Pellegrini (R)

Ammoniti: Joao Pedro, Lykogiannis, Bellanova (C); Zaniolo, Pellegrini, Abraham, Calafiori (R)