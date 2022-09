La federcalcio di Malta ha sospeso il ct italiano, Devis Mangia

Dal 2019 alla guida della nazionale maltese

Nell’annuncio della decisione, la Mfa parla genericamente di “una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle politiche federali”. I media maltesi sostengono che il 48enne tecnico lombardo sarebbe stato accusato da un calciatore di molestie sessuali e di avergli rivolto ripetute avance che sarebbero state anche registrate. Il caso sarà approfondito in una riunione degli organi federali maltesi, ma nel frattempo Mangia non è andato in panchina per l’amichevole contro Israele nello stadio nazionale di Ta Qali. Al suo posto il vice, il leccese Davide Mazzotta. L’ex ct dell’Italia Under 21, già allenatore di Palermo, Spezia, Bari e Ascoli, è sposato dal 2019.