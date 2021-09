Serie A: Venezia-Torino 1-1

Termina 1-1 il posticipo della sesta giornata di Serie A tra Venezia e Torino.

Primi 45 minuti piacevoli con ambedue le squadre che tentato la via del gol.Okereke è il più pericoloso per due volte manca il bersaglio. Poi, al 56’, Brekalo sblocca il match su assist di Singo. I padroni di casa pareggiano al 78’ con il rigore di Aramu dopo il fallo commesso da Djidji (poi espulso) su Okereke. Torino a pari punti con la Juve prima del derby di sabato.

IL TABELLINO

VENEZIA-TORINO 1-1

Venezia (4-3-3): Maenpaa ; Mazzocchi , Svoboda , Ceccaroni6, Schnegg (20’ st Aramu ); Crnigo 6(20’ st Ebuehi ), Vacca (38’ Ampadu ), Busio (42’ st Fiordilino ); Kiyine , Okereke , Johnsen (42’ st Henry). A disp.: Neri, Molinaro, Peretz, Heymans, Tessmann, Forte, Modolo. All.: Zanetti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji , Bremer , Ricardo Rodriguez ; Singo (27’ st Vojvoda ), Lukic , Pobega (27’ st Mandragora ) Ansaldi ; Linetty (12’ st Baselli ), Brekalo (35’ st Zima ); Sanabria . All. Juric. A disp.: Berisha, Buongiorno, Izzo, Kone, Rincon, Verdi, Warming. All.: Juric 6

Arbitro: Maggioni

Marcatori: 11’ st Brekalo (T), 33’ st rig. Aramu (V)

Ammoniti: Pobega (T), Milinkovic-Savic (T), Ampadu (V),

Espulsi: al 33’ st Djidji (T) per doppia ammonizione