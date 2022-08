Sampdoria, Giampaolo:”avrei dovuto fare undici cambi”

Marco Giampaolo non soddisfatto dopo il poker rimediato contro la Salernitana.

” E’ stata una partita che non posso commentare. Giocata con un pizzico, anzi più di un pizzico di presunzione. Una squadra come la nostra non può permettersi di sbagliare questo tipo di prestazioni, soprattutto quanto impieghi sudore e fatica per crearti un minimo di credibilità e poi basta poco per perderla – ha detto il tecnico della Samp a Dazn -. Bisogna fare mea culpa, è una sconfitta pesante nel punteggio e che mina anche la credibilità”. Sui 4 cambi al 60′: “I cambi sono stati figli non della questione tattica… avrei dovuto fare 11 cambi, perché la partita è stata giocata male sul piano mentale. Puoi sbagliare mezzo giocatore, non undici. Perdere così ti mette in discussione”.