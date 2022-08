Milan , Pioli:””È una stagione diversa, giocheremo 7 partite in 21 giorni e ci sarà bisogno di rotazioni.

Stefano Pioli si gode la vittoria del suo Milan contro il Bologna. ” Le condizioni fisiche dei miei giocatori sono buone , anche per questo ho cercato di far giocare qualcuno per far riposare qualcun altro – ha spiegato ai microfoni di Milan TV -.

A livello di preparazione abbiamo fatto le stesse cose dell’anno scorso, mentre da oggi cambierà qualcosa. È fondamentale recuperare le energie, il nostro staff dovrà lavorare bene. Ho tanti titolari: oggi non sono entrati Origi, Rebic e Diaz; ho una squadra forte“. Su De Ketelaere: “Ha già fatto vedere delle qualità importanti, non farà altro che crescere. Deve avere più conoscenza con i compagni ma questo sono processi che richiedono un po di tempo”.