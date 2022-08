Hannibal Max Verstappen stravince il Gran premio del Belgio

Secondo Perez , terzo Carlo Sainz. Leclerc 5° , penalizzato per non aver ridotto la velocità in pit-lane

E’ un siper Max verstyappen che vince il Gran premio del belgio . A Spa il campione del modo sitrigge tutti gli avversari e mette altri 25 punti incarniere in classifica generale piloti.

Paretito dalla 14° poszione davanti a Charles Leclerc , entrambi per vaer sotituito la power-unit e cambio , l’olandese subito ha superato uno per volta tutte le monoposto davanti alla sua stratosferica Red Bull.

Al primo giro , fuori Hamilton per un contatto con Ocon, Verstappen ha subito approfittao dello spazio per guadagnare posizioni.

Al traguardo , oltre 23 secondi di vantaggio sul secondo piazzato Sergio Perez , poi terzo Carlos Sainz , il ferrarista partito in pole si è difeso fono alla fine dalla Mercedes di George Russel.

Leclerc quinti , poi arretrato di una posizione per non aver rispettao il limite della velocità all’interno della pit-lane. Il ferrarista all’ultimo giro con 18 secondi da viantaggio sull’Alphine di Alonso stato richiamato ai bos per il cambio gomme e per cercare il giro veloce con il punto addizionale,. Errore del muretto , Leclerc poteva proseguire e tenersi la quinta posizione e non scalare per la penalità in sesta.

Sergio Perez

Carlos Sainz

ORDINE D’ARRIVO GP BELGIO F1 2022

1 Max Verstappen Red Bull

2 Sergio Perez Red Bull + 17.841 2

3 Carlos Sainz Ferrari + 26.886 2

4 George Russell Mercedes + 29.140 2

5 Fernando Alonso Alpine + 73.256 2

6 Charles Leclerc Ferrari + 74.936 3 (penalità dal 5° al 6° posto)

7 Esteban Ocon Alpine + 75.640 2

8 Sebastian Vettel Aston Martin + 78.107 2

9 Pierre Gasly AlphaTauri + 92.181 2

10 Alex Albon Williams + 101.900 2

11 Lance Stroll Aston Martin + 103.078 2

12 Lando Norris McLaren + 104.739 2

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 105.217 2

14 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing + 106.252 2

15 Daniel Ricciardo McLaren + 107.163 2

16 Kevin Magnussen Haas + 1 LAP 2

17 Mick Schumacher Haas + 1 LAP 2

18 Nicholas Latifi Williams + 1 LAP 3

R Lewis Hamilton Mercedes + 42 LAPS 0

R Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing + 41 LAPS 0