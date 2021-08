I gialloblu di Fabio Grosso espugnano il Menti di Vicenza

Ottimo risultato dei ragazzi allenati da fabio Grosso. Allo stadio Menti , il frosinone ha battuto il Vicenza 2-0. I gol nella ripresa di Ciano , raddoppio di maiello su calcio di rigore. La squadra allenata da Di carlo alla seconda sconfitta consecutiva in questo avvio di stagione. Frosinone che sale a quota 4 in classifica , Vicenza che rimane fermo a zero punti