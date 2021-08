Serie A: Udinese-Venezia 3-0

Alla Dacia Arena i friulani battono 3-0 il Venezia.

Pussetto porta in vantaggio gli uomini di Gotti al 29′ con un bel destro in area, poi Deulofeu, entrato al 61′, chiude i giochi al 70′ ribadendo in rete dopo la parata di Lezzerini su Arslan: il tris lo firma Molina al 93′. I bianconeri si portano a 4 punti, mentre la formazione di Zanetti resta a quota 0.

IL TABELLINO

UDINESE-VENEZIA 3-0

Udinese (3-5-1-1): Silvestri , Becao , Nuytinck , Samir ; Molina , Arslan (dal 35′ st Jajalo ), Walace (dal 46′ st Udogie ), Makengo (dal 16′ st Deulofeu ), Stryger Larsen ; Pereyra ; Pussetto (dal 35′ st Okaka ). A disp.: Padelli, Scuffet, Zeegelaar, Success, Samardzic, Fedrizzi, Ianesi, De Maio. All.: Gotti

Venezia (4-3-3): Lezzerini ; Mazzocchi , Svoboda (dal 33′ st Schnegg ), Caldara , Ceccaroni ; Crnigoj (dal 27′ st Vacca 5), Busio , Heymans (dal 12′ st Peretz ); Okereke , Henry (dal 33′ st Forte 6), Johnsen (dal 27′ st Sigurdsson ). A disp.: Neri, Bertinato, Molinaro, Tessmann, Modolo, Fiordilino, Ebuehi. All.: Zanetti

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 29′ Pussetto, 70′ Deulofeu, 93′ Molina

Ammoniti: Heymans (V), Samir (U), Vacca (V), Okaka (U), Schnegg (V)