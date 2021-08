F1 Gran Premio del Belgio. Strepitoso Verstappen

Qualifiche sotto la pioggia torrenziale a Spa: pole position per Verstappen davanti alla Williams di Russell e a Hamilton.

Nel Q3 brutto incidente a Lando Norris , il pilota della Mc Laren trasportato in infermeria non ha subito gravi danni fisici solo qualche problema al gomito. Qualifiche sospese per quasi mezz’ora.

Alla fine con la solita zampata L’olandese Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel GP del Belgio, 12^ prova del Mondiale di Formula 1i con il crono di 1′59″765, precedendo George Russell su Williams e Lewis Hamilton con la Mercedes.

Geroge Russl (ottimo risultato del pilota Williams)

In seconda fila con il britannico partirà Danierl Ricciardo con la McLaren. terza fila per Sebastian Vettel con l’Aston Martin e Pierre Gasly con l’Alpha Tauri. Le die Ferrari eliminate al termine del Q2.

Lewis Hamilton