Deutschalnd Tour. Tappa a Nils Pollit

Nils POLITT VINCE DA SOLI NELLA TERZA TAPPA DEL DEUTSCHLAND TOUR Continua una grande stagione per Nils Politt (Bora - hansgrohe): dopo l'impressionante vittoria di tappa al Tour de France, il tedesco ha vinto a Erlangen dove si è conclusa oggi la terza tappa del Deutschland Tour. Politt ha tagliato il traguardo con un distacco di 11 secondi su Dylan Teuns (Bahrain - Victorious) - sufficienti per conquistare la maglia rossa della gara. Esordio per Politt: per la prima volta veste la maglia di leader. Questo successo in casa al Deutschland Tour è la ciliegina sulla torta. La fase finale di domani vedrà una lotta feroce. Con soli 156 chilometri è breve ma costellata di ben 6 classifiche di montagna sulla strada per il Gran Finale di Norimberga.

©DeutschlandTour_Marcel Hilger