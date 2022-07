Mondiale Micro Class, le gare entrano nel vivo

Vela, 46esimo Micro World Championship 2022 a Castiglione del Lago dal 23 al 29 luglio. Primo in classifica il polacco pluricampione Tarnacki. L’equipaggio di Lorenzo Carloia del Club Velico Castiglionese quarto e primo degli italiani.

Castiglione del Lago, 28 luglio 2022 – I campioni italiani di Micro Class Lorenzo Carloia, Luca Coppetti e Stefano Garzi, portacolori del Club Velico Castiglionese, scalano dal quinto al quarto posto nella classifica provvisoria e, dopo la terza giornata di gare, si portano sotto di un punto dal terzo in graduatoria, il polacco Tomaz Szychowiak, che ne ha 17. Entra nel vivo il 46esimo Micro World Championship 2022, competizione internazionale di vela organizzata dal Club Velico Castiglionese con il supporto di Micro Class Italia, in programma a Castiglione del Lago fino a domani (venerdì 29 luglio). Restano inalterate le prime tre posizioni della classifica provvisoria, guidata sempre dal pluricampione mondiale di Micro Class, il polacco Piotr Tarnacki, seguito dai connazionali Piotr Manczak e Tomaz Szychowiak.

Ha dovuto abbandonare la competizione, invece, l’equipaggio del timoniere Luca Fantin della Canottieri Mestre, il secondo italiano in classifica (14esimo posto). Purtroppo durante la regata sulla lunga distanza che si è tenuta ieri (mercoledì 27 giugno), ha riportato danni all’albero durante una forte raffica di vento. I 38 equipaggi in gara, infatti, si sono trovati a costeggiare per circa cinque ore le isole del Lago Trasimeno, come da percorso, con non poche difficoltà perché in certi momenti il vento era pochissimo per poi alzarsi molto forte alla fine. Una dura giornata terminata con la tradizionale cena di gala alla presenza degli atleti, di alcuni rappresentanti delle istituzioni e dei sostenitori. Oggi (giovedì 28 luglio) si apre la seconda metà della competizione e sono in programma altre 3 regate tecniche mentre domani, prima della premiazione delle ore 18, altre 2.

“Siamo molto contenti di questa collaborazione con il Club Velico Castiglionese per l’organizzazione di questo 46esimo campionato mondiale. In questi giorni le condizioni del tempo sono molto variabili, con il vento che non soffia in maniera continua, ma la macchina organizzativa è perfetta con grande soddisfazione dei 38 equipaggi iscritti. Le classifiche sono ancora aperte, vedremo come andrà a finire. Purtroppo durante la regata lunga ci sono state tante rotture ed equipaggi molto blasonati dovranno abbandonare la gara”, commenta Marco D’Alba, presidente Micro Class Italia.

Tre sono le categorie in gara in questo campionato: Prototipo (Proto), Regata (Racer) e Crociera (Cruiser). Al termine della competizione saranno premiati i primi tre classificati assoluti nella classifica generale, i primi tre di ogni categoria ed il timoniere donna più giovane.

La competizione è seguita da una Giuria internazionale composta da Dusan Vanicky (Slovacchia), Pierluigi De Luise (Croazia), Claudio Reynaud (Svizzera), Giuseppe Tamburini (Italia) ed Eugenio Branca (Italia). Il Comitato di regata è formato dagli italiani Marcello Montis, Pino Cimbalo, Donatella Ortolani, Mario Forgione e Gabriella Matteucci mentre il controllo tecnico delle stazze è a cura del tedesco Manfred Bauendahl.

Per l’organizzazione del mondiale il Club Velico Castiglionese gode della collaborazione di Regione dell’Umbria, del Comune di Castiglione del Lago, dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, delle Camere di Commercio dell’Umbria, del Coni, della Fiv (Federazione italiana vela) e Seconda Zona Fiv (Umbria Toscana, La Spezia); ha il contributo di Banca Mediolanum (Consulenti finanziari Perugia, main sponsor), Giovanni Raspini, Argentiere in Arezzo, Vini Duca della Corgna; si avvale, infine, della collaborazione di Hotel Duca della Corgna, Hotel Trasimeno e Residence Castiglione.

CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA: 1) Piotr Tarnacki (Pol) 4 punti, 2) Piotr Manczak (Pol) 8, 3) Tomaz Szychowiak (Pol) 17, 4) Lorenzo Carloia (Ita) 18, 5) Piotr Kowalewski (Pol) 22, 6) Bruno Dassat (Fra) 26, 7) Krzystof Marianski (Pol) 27, 8) Rafal Moszcczynski (Pol) 28, 9) Michal Brzozowski (Pol) 32, 10) Maciej Grodzki (Pol) 36.

Luana Pioppi