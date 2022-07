Cannavò sfortunato al Rally di Roma Capitale in gara nel Trofeo GR Yaris Rally Cup

Il “giro di boa” del GR Yaris Rally Cup, un appuntamento di grande impatto mediatico, il Rally capitolino, avviato nella serata di ieri dal magnifico scenario di Castel Sant’Angelo seguito dalla prova speciale inaugurale con lo sfondo emozionante del Colosseo e poi proseguito oggi, assegnando alla pattuglia dei trofeisti il punteggio con la sola prima tappa della competizione, ma dando loro la possibilità di correre anche la seconda tappa.

Al via l’equipaggio HP Sport-ZeroCento Team Cannavò-Rappa che dopo un avvio adrenalinico, sull’ultima prova il colpo di scena, un problema ad una valvola del serbatoio della benzina, lì costringeva ad alzare bandiera bianca. Per la cronaca, l’equipaggio toscano Thomas Paperini e Simone Fruini è salito sul gradino più alto del podio. Il quarto appuntamento della GR Yaris Rally Cup per HP Sport-ZeroCento Team sarà il 45. Rally 1000 Miglia, nel bresciano, il 26 e 27 agosto. Classifica assoluta del GR Yaris Rally Cup dopo il rally di Roma Capitale: 1) Paperini 113 punti; 2) Manninen 68,5; 3) Grossi 39; 4) Gianesini e Paleari 38; 6) Facco 26,5; 7) Ciardi 25; 8) Cannavò 24; 9) Luchi 20; 10) Menegaldo 12; 11) Romagnoli 11.