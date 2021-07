Giana Erminio , parte la stagione

La Giana inizia la preparazione Iin viista della stagione sportiva 2021-2022

La Prima squadra è in ritiro alla Cassina De Pecchi agli ordini di Mister Brevi. Gia due amichevoli sono state programmate, il 30 luglio con il Parma alle ore 18,00 al Centro Sportivo di Collechio (PR) tutta l`attuale rosa convocata in attesa di nuovi arrivi e partenze. (foto dal portale Giana Erminio)

L`8 agosto altra amichevole con il Monza in luogo da stabilire.

In casa Giana ci sono stati gia parecchi movimenti cessioni e acquisti. Tra i nuovi arrivi, da segnalare l`acquisto del portiere Lorenzo Avogadri in prestito temporaneo dall’Atalanta (2001) con esperienze nelle giovanili del Palermo w Sampdoria, oltre all`arrivo in casa bianco azzurra, dell`esperto regista Riccardo Cazzola, che ha giocato con l`Atalanta con un contratto che lo legherà alla società biancoazzurra fino al 30 giugno 2022. Cazzola, classe 1985, è un esperto centrocampista in Serie A con l’Atalanta, la Virtus Verona Virtus Verona e ‘l`Alessandria collezionando 57 presenze e 4 gol, sostituendo Della Bona. Molte le cessioni anche si atleti del suo settore giovanlie, tra queste quella di Tommaso Augello alla Sampdoria, un altro elemento del vivaio della Giana Erminio che va in Serie A. Anche Davide Zugaro è un nuovo calciatore della Virtus Verona. Anche gli altri due giocatori che la Giana aveva in prestito nella scorsa stagione, vale a dire il centrocampista Finardi dall’Atalanta e l’attaccante Ruocco dal Brescia, sono rientrati alle loro società di appartenenza. La Giana Erminio ha comunicato anche di aver chiuso due operazioni in entrata con il Brescia. Arrivano alla corte di Oscar Brevi il centrocampista classe ’99 Simone Ferrari, in prestito annuale, e il terzino Giulio Magri, classe 2001 che viene ingaggiato a titolo definitivo. Ferrari, nelle ultime due stagioni in Serie C con la Pergolettese mettendo a referto 52 presenze e 2 gol; Magri invece, dopo 3 stagioni nella Primavera del Brescia.

Guido Baroni